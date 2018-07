Carro invade ponto de ônibus e atropela 4 em SP Um carro desgovernado invadiu hoje um ponto de ônibus e atropelou quatro pedestres na Avenida Giovanni Gronchi, zona sul de São Paulo. De acordo com informações iniciais do Corpo de Bombeiros, que enviou seis equipes ao local, uma vítima sofreu ferimentos graves e foi encaminhada ao Hospital das Clínicas pelo helicóptero Águia da Polícia Militar (PM). As outras três foram levadas ao pronto-socorro Regional Sul.