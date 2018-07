Carro invade praça de alimentação de mercado em SP O motorista de um veículo invadiu a praça de alimentação do Supermercado Extra Anchieta, na região da Pauliceia, em São Bernardo do Campo (SP), por volta das 12h20 desta segunda-feira. O homem teria perdido o controle do carro em função de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), informa a assessoria de imprensa do local.