Carro invade supermercado e atropela clientes no Rio Um motorista invadiu hoje com o carro um supermercado em Niterói, no Rio de Janeiro, após uma discussão com o gerente da loja. Segundo testemunhas, o piloto aposentado da Varig Custódio Neto Junior, de 75 anos, acelerou o veículo, um Citroen, e invadiu o local após bater boca com a mulher e o gerente. Seis pessoas ficaram feridas. O impacto derrubou a porta de vidro, um caixa e uma das gôndolas do supermercado Império da Banha, no bairro Santa Rosa. Os feridos foram a mulher do motorista Jeanete Neto, de 69 anos, dois funcionários e três clientes que estavam no local. As vítimas foram socorridas nos hospitais das Clínicas, Azevedo Lima e Antônio Pedro, em Niterói.