Carro leva 25 tiros na Ponte do Jaguaré, em SP Um carro blindado foi atingido por cerca de 25 disparos hoje, na Ponte do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo. Segundo a polícia, suspeita-se que bandidos pretendiam seqüestrar o ocupante do automóvel, que conseguiu escapar. Até o momento, ninguém foi preso, mas há informações de que um dos criminosos foi atropelado. O caso foi registrado no 93º Distrito Policial, do Jaguaré. Procurado, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) afirmou não ter informações sobre o caso.