Carro na sede do governo de SC é incendiado Com um veículo incendiado no estacionamento do Centro Administrativo do Governo do Estado, agora já são 91 os atentados em Santa Catarina. A ação, no considerado "quintal" do local de trabalho do governador Raimundo Colombo, soa como uma provocação das facções criminosas ao chefe do poder público.