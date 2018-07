Carro onde família estaria soterrada é encontrado no RJ

Segundo a Defesa Civil, as vítimas entraram no Fusca para se proteger da chuva. Estariam no carro Francisco Edézio Lopes, de 46 anos, Valdinéia, as duas filhas do casal, Francine, de 15 anos, e Vitória, de 7, e um primo, Sebastião Lopes. O corpo retirado do fusca ainda não foi identificado.

O Corpo de Bombeiros retomou na manhã de hoje as buscas pelas vítimas do deslizamento no km 108 da BR-393. Os trabalhos foram interrompidos por volta das 20h30 de ontem após voltar a chover forte na região. Hoje, a Defesa Civil de Sapucaia autorizou que as famílias retirassem móveis, televisões, geladeiras e objetos pessoais.