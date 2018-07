Carro pega fogo em prédio na região central de SP Um carro pegou fogo no subsolo de um prédio na Rua Peixoto Gomide, nas proximidades da Avenida Paulista, por volta das 13h40 desta terça-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas duraram menos de uma hora, foram extintas por volta das 14h20 na região central de São Paulo e não houve vítimas.