Carro perde controle e fere 5 pessoas em São Paulo

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o motorista não apresentava sinais de embriaguez e a pista molhada pela chuva pode ter provocado o acidente. Após atropelar os pedestres, o carro ainda colidiu contra um poste. As causas do acidente ainda serão esclarecidas.

Ao menos três feridos e o motorista do carro foram encaminhados para o Hospital Santa Marcelina. Uma das vítimas já foi liberada, segundo a SSP. O caso foi registrado no 50ºDP e será encaminhado ao 67ºDP.