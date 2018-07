Carro policial capota na Marginal Tietê e 3 ficam feridos Três pessoas ficaram feridas no começo da tarde de hoje após uma viatura policial capotar na pista expressa da Marginal do Tietê. O acidente aconteceu por volta das 13 horas na pista sentido Ayrton Senna, próximo à Ponte Atílio Fontana. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por conta da curiosidade dos motoristas, o local estava com lentidão.