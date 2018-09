Carro que capotou na zona sul de SP estava a 140 km/h, diz passageira

SÃO PAULO - O veículo Mercedes C180, que capotou na madrugada desta segunda-feira, 12, na zona sul de São Paulo, depois de o motorista perder o controle da direção, estava a 140 km/h, segundo depoimento da namorada do motorista, que estava no carro no momento do acidente.

A namorada de Patrick Fiks Braukirer Fajer, de 20 anos, que morreu no local do acidente, disse em depoimento que Patrick estava em alta velocidade e que ele mesmo teria comentado que estava a 140 km/h. Patrick perdeu o controle do carro ao tentar pegar uma carteira do bolso, segundo a namorada.

O acidente aconteceu na Rua Magalhães de Castro, no Morumbi, por volta da 0h30. O veículo capotou várias vezes após bater em um muro de proteção da via e acabou atingindo uma viatura da Polícia Militar que estava parada. Dois policiais que estavam dentro do carro tiveram ferimentos leves e foram levados para o Hospital Universitário, onde foram medicados e liberados. A namorada de Patrick teve lesões leves na mão e no joelho. O caso foi registrado no 34º DP.