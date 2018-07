Carro que teria sido usado para fuga é encontrado em SP

Depois de denúncia anônima, a polícia foi até à Favela Alba, no Parque do Jabaquara, na zona sul da cidade, para verificar se o carro havia sido abandonado no local. Os policiais encontraram o veículo e também descobriram um ponto de venda de drogas. Houve tiroteio entre a PM e três suspeitos, mas ninguém ficou ferido.

A PM encontrou do lado de fora de um barraco drogas, rádios comunicadores e uma pistola. Um homem foi detido e levado ao 35º Distrito Policial, e outros dois conseguiram fugir. A PM ainda sabe se o suspeito participou do crime de ontem.