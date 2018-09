Carro quebrado gera 2 km de congestionamento na Dutra A Nova Dutra apresenta trânsito congestionado na pista lateral entre os quilômetros 218 e 220, na região de Guarulhos, sentido capital paulista. De acordo com a concessionária responsável pela rodovia, um veículo com pane mecânica foi o responsável por essa lentidão. As demais rodovias que ligam São Paulo ao interior e litoral apresentam tráfego normal. No sistema Anchieta-Imigrantes, a Ecovias adota o esquema cinco por cinco, com as pistas Sul das duas rodovias dando acesso à Baixada Santista, enquanto as pistas Norte são utilizadas por quem segue para a capital. De acordo com a concessionária, o tráfego está normal e não há registro de acidente grave. O motorista que trafega pela Anhangüera e pela Bandeirantes também não enfrenta trânsito lento, segundo informações da Autoban. As rodovias Raposo Tavares e Castelo Branco, de responsabilidade da Viaoeste, também têm tráfego normal.