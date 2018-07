Carro roubado com criança é encontrado pela polícia

Um bebê de 9 meses foi encontrado dormindo dentro de um carro roubado, no começo da manhã deste domingo, 1, na zona sul da capital. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), por volta das 5 horas, um fiscal, de 33 anos, parou o Ford Escort na Avenida Robert Kennedy, em Socorro, para beber uma cerveja, deixando dentro do veículo a namorada, uma promotora de vendas de 25 anos, e o enteado, de 9 meses. Com a demora do namorado, a promotora resolveu ir até o bar, deixando o bebê dormindo no banco traseiro do carro. Quando voltou, o casal percebeu que o veículo havia sido roubado e acionou a polícia, que encontrou o veículo, às 6h10, abandonado na Rua Professora Eunice Bechara de Oliveira, na Vila Fazzeoni, em Capão Redondo, também na zona Sul. A criança ainda dormia no interior do veículo. Segundo a SSP, na delegacia, os policiais notaram que a mulher estava embriagada. Ela acabou confessando que havia bebido algumas latinhas de cerveja. A criança foi entregue à Assistência Social, que decidirá o destino do bebê.