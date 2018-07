Carro roubado em SP e levado para a Bolívia é devolvido

Há 15 dias, Santo não acreditou quando recebeu um telefonema da embaixada brasileira na Bolívia comunicando que o seu carro havia sido recuperado. No telefonema feito direto do gabinete do embaixador brasileiro na Bolívia, Marcel Brito, ele foi informado que deveria seguir até a capital boliviana portando toda a documentação para ter de volta seu veículo. Ele seguiu no primeiro voo depois de conseguir liberação da empresa.

Para o cônsul boliviano em Mato Grosso, José Luís Fuentes, a devolução é a primeira de uma série de outras que acontecerão no futuro. "Estas ações ajudam a fortalecer as relações comerciais, diplomáticas entre os dois países e principalmente as ações de luta contra o crime organizado", disse.

Conforme Fuentes, não "há menor possibilidade" de carros roubados no Brasil serem legalizados em território boliviano. Centenas de carros estão sob suspeitas, acrescentou. Decreto boliviano determinou o prazo de até agosto para que todos os carros ilegais do país sejam legalizados. Inicialmente o governo está fazendo um cadastro. Depois de encerrado o cadastro, todos os carros deverão passar por uma perícia. "Os carros que tiverem registro de roubo ou furto serão devolvidos aos países de origem", acredita.