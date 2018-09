Carro será periciado no caso da morte de irmãs em SP O veículo da namorada do suspeito de matar as irmãs J.V.O., de 15 anos, e J.L.O., de 16, em Cunha, no interior paulista, será periciado nesta tarde. Segundo a polícia, o carro está no Instituto de Criminalística (IC) da cidade.