Carro some em cratera em estrada no interior de SP A chuva forte que caiu sobre o município de Fernando Prestes, na região de Ribeirão Preto, na madrugada de hoje, abriu uma cratera na estrada vicinal de acesso ao distrito de Agulha, ao lado do quilômetro 348 da Rodovia Washington Luís. O incidente ocorreu por volta de 4h30 e os moradores do distrito tentaram impedir que veículos passassem por ali, colocando galhos na pista, mas uma Saveiro que trafegava por volta de 5 horas caiu no buraco. Soterrado por lama, terra e água, o veículo não tinha sido localizado até o início desta pelos bombeiros de Taquaritinga e Araraquara. Não se sabe de onde era o carro nem quantas pessoas estariam dentro dele. O prefeito de Fernando Prestes, Bento Luchetti Júnior (PSDB), decretou estado de emergência devido por causa do incidente e também porque em outro trecho de estrada (onde ele quer construir uma ponte), que liga o município a Santa Adélia, existe risco de desmoronamento da pista. O acidente ocorreu no trecho de acesso da Rodovia Washington Luís à estrada vicinal SP-310, administrada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Em 2007, em caso semelhante, uma galeria havia cedido. Outra foi feita sob o novo aterro e foi essa área que cedeu hoje em mais da metade da pista. Ao lado passa um pequeno rio. A pista foi interditada e um desvio, em estrada de terra, para chegar à cidade foi aberto. O pedágio da rodovia, que custa R$ 7 nos dois sentidos, fica ao lado do distrito de Agulha. Para chegar à cidade pelo desvio, segundo Luchetti Júnior, são 40 quilômetros. A pista vicinal tem 14 quilômetros entre Fernando Prestes e o distrito. No início da tarde, uma máquina escavadeira do DER chegou ao local para tirar galhos e mato e possibilitar a ação dos bombeiros.