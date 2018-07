Carro terá selo com índice de consumo de combustível Você sabe quanto o seu carro contribuiu para o efeito estufa? Dificilmente, pois no Brasil a informação não está disponível para os consumidores - e não há previsão para que isso mude. Contudo, a partir de outubro, com a etiquetagem veicular de eficiência energética, quem comprar um veículo poderá saber, pelo menos indiretamente, quanto contribui para o aquecimento do planeta. Assim como eletrodomésticos vêm com o Selo Procel de Economia de Energia, os carros virão com uma etiqueta que mostrará quanto combustível é consumido pelo modelo. A relação com a emissão de dióxido de carbono (CO2), o principal gás do efeito estufa, é direta: quanto maior o consumo, maior a emissão. O programa será lançado no próximo Salão do Automóvel, que ocorre em São Paulo de 30 de outubro a 9 de novembro. Os carros leves serão os primeiros a receber o selo. "Consumo é o que mais pesa para o comprador. Se a gente coloca quanto (o carro) emite, a etiqueta fica poluída e mais confunde do que esclarece", afirma Suzana Kahn Ribeiro, secretária de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. "A tendência é que, com o tempo, as pessoas procurem veículos mais eficientes." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.