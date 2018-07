Carro usado de Angela Merkel é sucesso em leilão na internet

Um carro que pertenceu à chanceler alemã Angela Merkel está fazendo sucesso no site de leilões online ebay.

O Volkswagen Golf branco já recebeu lances de cerca de 150 interessados. As ofertas já ultrapassaram mais de 200 vezes o valor de veículos similares, do mesmo ano.

O preço atual do Golf Branco de Merkel no ebay já chega a 127 mil euros.

Os documentos do carro mostram que ela comprou o Golf no começo da década de 1990, pouco depois da queda do muro de Berlim. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.