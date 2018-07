Carro usado para fuga após roubo é encontrado no RJ O carro usado para fuga pelos criminosos que assaltaram 15 turistas no hotel Santa Teresa, no centro do Rio de Janeiro, foi encontrado por policiais militares no início da noite de ontem. O veículo, um Fiat Bravo tomado de um funcionário do hotel de luxo, foi deixado pelos assaltantes na rua Uruguaiana, na mesma região da cidade. A Polícia Civil, que divulgou hoje a informação, ainda não conseguiu identificar nenhum suspeito, mesmo após a divulgação do retrato falado de um deles.