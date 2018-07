Carroceiro baleado foge do Hospital da Clínicas, em São Paulo

Givani Pereira de Oliveira, um dos quatro carroceiros baleados durante a madrugada do último dia 4, fugiu do Hospital das Clínicas, onde estava internado, na tarde de segunda-feira. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, o paciente fugiu durante a saída das visitas do hospital. Ele teria emprestado o moletom de Douglas Caleporto, outro ferido no incidente, e teria saído junto com as visitas. Veja também: Morre um dos quatro carroceiros baleados na Lapa Ainda segundo o hospital, Oliveira estava bem, mas ainda tinha que se recuperar dos ferimentos. Caleporto continua internado em recuperação. Os quatro carroceiro dormiam sob a marquise da agência do Unibanco, na Lapa, zona oeste de São Paulo, quando ocupantes de um veículo apareceram e efetuaram os disparos. Uma das vítimas morreu no mesmo dia. A polícia já abriu inquérito para investigar o crime. A quarta vítima do incidente teve alta no sábado.