Carroceiros são mortos a tiros em Guarulhos Dois catadores de sucata foram mortos a tiros, por volta das 22h de ontem, no momento em que descansavam e alimentavam-se com marmitex na altura do nº 1.800 da Avenida Papa João Paulo I, no bairro de Cumbica, em Guarulhos, região leste da Grande São Paulo.