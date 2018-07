Carros batem em postes e deixam três feridos em SP

Na Avenida João Paulo I, na Brasilândia, zona norte da capital paulista, um veículo desgovernado atingiu um poste, na altura do número 1.730. Duas pessoas ficaram feridas. Por conta do impacto, o poste caiu sobre o carro e o fornecimento de energia elétrica ficou prejudicado no trecho da avenida onde ocorreu o acidente. Segundo a AES/Eletropaulo, técnicos já estão no local.

Outro acidente ocorreu na Avenida Cangaíba, na zona leste da cidade, na altura do número 1.491. Um carro também bateu num poste, mas sem provocar interrupção no fornecimento de energia. Uma pessoa ficou ferida e foi levada para o pronto-socorro de Ermelino Matarazzo.