Carros-bomba matam homens da segurança da Síria

O primeiro veículo entrou no campo e explodiu, seguido pelo segundo, informou neste sábado o Observatório Sírio de Direitos Humanos por meio de comunicado, acrescentando que a explosão do segundo veículo causou as vítimas.

A TV estatal síria informou que havia "notícias de vítimas entre civis e muitos danos materiais em dois lugares", mas não mencionou alvos militares nem forneceu mais detalhes.

Al Nusra Front, um grupo inspirado na al Qaeda, assumiu a responsabilidade pelo ataque suicida com carro-bomba na segunda-feira, o qual o Observatório sírio informou que matou cerca de 50 homens da segurança leais a Bashar al-Assad