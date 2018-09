Carros caem em ribanceira após acidente na Dutra Dois veículos caíram em uma ribanceira após colidirem na Rodovia Presidente Dutra, pista sentido Rio de Janeiro, na região de Guarulhos, na Grande São Paulo, esta tarde. Os carros bateram por volta das 13h30, na altura do km 215. Com o impacto, os veículos acabaram caindo na ribanceira. Três pessoas ficaram levemente feridas, segundo a concessionária Novadutra, empresa que administra a rodovia. Os carros já foram retirados do local e não houve interdição de pista.