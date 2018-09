Carros da Billings-SP foram roubados entre 2009 e 2010

As carcaças estavam abandonadas nas águas da represa. De acordo com a Delegacia de Repressão a Furto e Roubo de Veículos e Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic0, grande parte do material teve a numeração de identificação retirada.

A retirada dos carros deve durar mais do que os dois dias estimados anteriormente, segundo Osvaldo Nico Gonçalves, delegado e supervisor do Garra. Durante a retirada dos primeiros carros, iniciada na manhã de hoje, outras carcaças foram encontradas em diversos pontos e no fundo da represa, segundo a polícia. Uma empresa foi contratada pela polícia para fazer a retirada dos veículos.