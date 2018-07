Carros da polícia são furtados e logo devolvidos em SP Duas viaturas da Polícia Civil foram furtadas na madrugada de ontem de dentro de um estacionamento em um hotel, no bairro de Santana, na zona norte de São Paulo. Segundo a assessoria do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), os veículos foram furtados durante a madrugada e encontrados horas depois, na região de Ermelino Matarazzo, na zona leste, após uma ligação de um dos suspeitos do crime. O suspeito anunciava que uma das viaturas estava com uma bomba dentro. Peritos do Instituto de Criminalística constataram que não havia explosivos. Um inquérito foi instaurado para investigar o caso. Ninguém foi preso, mas a polícia já tem suspeitas sobre os criminosos.