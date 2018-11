Carros de luxo de filho de Saddam são encontrados

A polícia iraquiana descobriu cinco carros de luxo antigos que supostamente pertenciam a um dos filhos do ex-presidente Saddam Hussein, Uday. Os carros foram roubados do palácio de Uday durante os saques após a invasão liderada pelos Estados Unidos no Iraque em 2003.Durante anos, os carros ficaram enterrados num pomar no bairro de Dora, na capital Bagdá.A polícia teria encontrado os carros por meio de uma denúncia anônima. Três pessoas foram presas e os carros foram apreendidos pela polícia.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.