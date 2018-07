Carros de luxo usados em rachas são apreendidos na PB

Segundo a PRF, os rachas eram feitos em qualquer horário do dia, em rodovias federais, principalmente na BR-230 e BR-101, e avenidas e ruas da Paraíba e de outros Estados, colocando a vida de motoristas e pedestres em risco. A ação toda era filmada pelos condutores e exibida em um dos maiores sites de divulgação de vídeos do mundo.

Após o recebimento de denúncias e a localização de vídeos na internet, foi possível identificar os veículos e motoristas, que tiveram o direito de dirigir suspenso, veículos e carteiras de habilitação apreendidos por decisão judicial.

Durante a operação foram apreendidos, com mandado de busca e apreensão, cinco veículos de luxo, sendo um GM Camaro, três Honda Civic e um VW Gol, todos com motores modificados para aumentar a velocidade. A operação, em parceria com o Ministério Público Estadual, Polícia Civil e Detran, é inédita no País, segundo a PRF.