Carros elétricos e híbridos: o caminho para um futuro sustentável

A demanda por veículos elétricos e híbridos vem crescendo consideravelmente nos últimos anos. Dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) mostram aumento de 9% nos emplacamentos de carros eletrificados em maio deste ano na comparação com o mesmo mês do ano passado. Em 2021, foram vendidos 34.990 veículos elétricos, contra 19.745 do ano anterior. A expectativa é de que 100 mil carros elétricos estejam nas ruas até o fim deste ano.

Os modelos elétricos, diferentemente dos carros convencionais, contam com motores que são alimentados por baterias. Os híbridos, por sua vez, são uma espécie de meio-termo entre os modelos convencionais e os elétricos, já que possuem um sistema misto que opera paralelamente para entregar mais performance e eficiência.

Estrada para um futuro limpo

O movimento por automóveis elétricos e híbridos tem sido impulsionado pela necessidade de energia limpa. Estados Unidos e União Europeia, por exemplo, já definiram metas para a mudança acontecer. Até 2035 toda a frota a combustão será convertida para elétrica.

No Brasil, apesar dos avanços, o processo caminha a passos lentos. Ainda não existe uma meta definida para o fim dos motores a combustão no País. Apesar do interesse dos brasileiros, o combo de preço alto com falta de infraestrutura acaba sendo uma grande barreira para a mudança.

Ao mesmo tempo, os consumidores começam a entender os benefícios e vantagens dos modelos elétricos e híbridos. Hoje, inclusive, já existem incentivos para donos de carros elétricos, como a redução do IPVA e do imposto de importação.

Com o propósito de ajudar a construir um futuro mais limpo, a seguradora Zurich acredita que essas opções de automóveis são uma grande aposta sustentável para o planeta. Por isso, separou três benefícios dos carros elétricos e híbridos que vale a pena saber.

1. Mais ecológicos

Em relação aos modelos tradicionais, movidos exclusivamente a gasolina, etanol ou diesel, o motor elétrico emite gases menos poluentes na atmosfera, minimizando o efeito estufa.

2. Baixo consumo de combustível

As variações nos custos dos combustíveis no Brasil, principalmente nos últimos tempos, têm pesado no bolso do consumidor. Ponto positivo também para os veículos híbridos, capazes de reduzir o consumo de combustível em até 20%.

3. Baixa manutenção

A ausência de embreagem ou motor de partida barateia a manutenção dos carros híbridos e elétricos. Os valores podem ser até 50% menores.

Eles são o futuro

Os veículos híbridos e elétricos vêm ganhando as ruas aos poucos. De olho nas tendências e reforçando o compromisso com o meio ambiente, a Zurich foi pioneira em contemplar carros elétricos e híbridos dentro do seguro Zurich Automóvel.

Além das coberturas tradicionais para casos de colisão, roubo ou incêndio, os segurados que possuem carros elétricos e híbridos contam com diferenciais como:

- Assistência 24 horas diferenciada com atendimento concierge;

- Parceria com rede de oficinas especializadas;

- Cobertura para os cabos de carregamento em caso de roubo/furto (opcional).

Gostou de saber? Consulte um corretor e saiba como a Zurich pode cuidar de você e do seu carro.