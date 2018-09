Carros movidos a óleo de cozinha cruzarão Europa

Um grupo de aventureiros irá atravessar a Europa em 30 carros usando como combustível apenas óleo de cozinha usado em restaurantes e lanchonetes que encontrarem no trajeto. O projeto FatFinding (ou Caçadores de Gordura) contará com 30 grupos de motoristas. As equipes sairão de Londres no dia 16 de agosto e irão seguir até a Grécia em um percurso de 3 mil quilômetros a ser realizado durante duas semanas. Segundo o idealizador do projeto, Andy Pag, que já viajou de Londres a Timbuktu em um automóvel movido a base de chocolate, o objetivo é identificar se o uso de óleo vegetal reciclado é viável para ser utilizado como combustível em longa distância. "A intenção é verificar se o uso do óleo é possível e praticável em viagens longas e rir um pouco no caminho", afirmou Pag. Ele explica que as equipes poderão, em emergências, recorrer ao biocombustível e comprar óleo de cozinha em supermercados, caso seja necessário. No entanto, o principal combustível da viagem deverá ser óleo reciclado de restaurantes e lanchonetes encontrados no trajeto. "Será difícil explicar para um dono de uma lanchonete na Croácia que queremos a gordura do estabelecimento dele", brinca um dos organizadores. De acordo com Pag, não é necessário converter os motores a diesel para usar biocombustíveis. Segundo ele, a maioria dos motores comportam a mistura de óleo vegetal com combustível comum. "As equipes não precisam converter seus motores, mas se fizerem, será mais fácil evitar o uso de combustíveis fósseis completamente durante a viagem", disse Pag. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.