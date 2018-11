Carros nos EUA terão de ser mais econômicos

O governo de Barack Obama divulgou ontem os novos padrões de eficiência energética e de emissões de gases estufa para veículos. Os carros e caminhões leves deverão seguir um padrão de eficiência médio de 15 quilômetros por litro de combustível até 2016 - ou um aumento na eficiência do combustível de 40%. Os novos padrões são frutos de um acordo do governo americano com as montadoras firmado em 2009. Segundo o governo, as novas normas devem cortar as emissões de gases poluentes em 21% até 2030, o equivalente a retirar das ruas, durante um ano, 58 milhões de carros.