Carros raros e antigos vão a leilão na Grã-Bretanha

Tesouros sobre rodas

A casa britânica Bonhams realizará, no próximo dia 1º, um leilão anual de automóveis antigos e itens de colecionador relacionados ao automobilismo.

Entre os itens que serão oferecidos estão uma réplica do carro do filme O Calhambeque Mágico, de 1968, e um Ford Mustang 1967 idêntico ao utilizado na cena de perseguição de carros pela cidade de San Francisco do longa Bullitt (1968), com Steve McQueen, uma das mais famosas do cinema.

Outros carros que estão no leilão são um Austin-Healey 1953, pilotado nas provas das 24 horas de Le Mans em 1953 e 1955, e uma limusine Lanchester de 1912, que pertenceu ao marajá de Rewa, na Índia.

O leilão será realizado em um centro de eventos da Mercedes-Benz em Surrey, no sudeste da Inglaterra.