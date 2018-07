Carros são incendiados em frente à Coordenadoria de UPPs Três carros foram incendiados no fim da manhã desta segunda-feira na Avenida Itaoca, em Bonsucesso, zona norte do Rio. Os veículos estavam estacionados na calçada da Coordenadoria de Polícia Pacificadora, que coordenada as 37 Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) implantadas no Estado. A coordenadoria fica perto do complexo de favelas do Alemão. O ataque seria uma represália à morte de Arlinda Bezerra das Chagas, de 72 anos, na noite de domingo, 27. Ela foi baleada durante confronto entre traficantes e policiais militares da UPP Nova Brasília, no Complexo do Alemão. Foram incendiados um Hyundai Tucson, um Monza e uma Parati. O trânsito na Avenida Itaoca chegou a ser interditado para o trabalho dos bombeiros, mas já foi liberado. A calçada onde os veículos estão foi isolada e policiais militares estão no local à espera da chegada da perícia.