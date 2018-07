Carros são incendiados em protesto em Sorocaba

O protesto começou por volta das 21h30, com o bloqueio da Avenida Itavuvu, na entrada do bairro Habiteto, e logo se iniciou vandalismo. Mais de trinta viaturas da Polícia Militar, um helicóptero Águia, integrantes da Guarda Municipal e do Corpo de Bombeiros tentavam conter a multidão. O quiosque de uma imobiliária foi incendiado. Um motorista que passava de carro foi obrigado a sair do veículo sob ameaça de uma arma e o veículo foi incendiado. Um segundo carro também estava em chamas. A concessionária de transporte coletivo suspendeu as linhas de ônibus que atendem a região.