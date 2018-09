Carros têm uma 'pane seca' a cada 7 minutos A "síndrome do ponteiro mentiroso" tem atingido muitos nas rodovias do Estado de São Paulo. Motoristas se convencem de que o mostrador está errado e crêem que as últimas gotas de combustível vão levá-los até um posto. Em média, 230 veículos param por dia nas rodovias paulistas por falta de combustível. Ou seja: um a cada sete minutos. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e a Agência Reguladora de Transporte de São Paulo (Artesp), no ano passado, foram atendidos 83.971 veículos, vítimas da "pane seca". Nas rodovias administradas por concessionárias, esse problema é responsável por 11% dos atendimentos, ao longo de 3,5 mil quilômetros de vias. "É inadmissível que um motorista não planeje a quantidade de combustível que vai usar?, diz o tenente da Polícia Rodoviária Estadual Cláudio Rogério Ceolone. Além de ser um transtorno, ficar sem combustível numa rodovia é arriscado e passível de autuação. A pane seca é considerada pelo Código de Trânsito Brasileiro uma infração média, com multa de R$ 85,13 e pena de quatro pontos na carteira. Ceolone alerta que a distância entre postos pode muitas vezes ultrapassar os 50 quilômetros. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.