Carros terão selo de emissão de poluentes, anuncia Minc O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, anunciou hoje, durante audiência pública na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, que a partir de outubro todos os veículos novos sairão de fábrica com uma etiqueta informando seu volume de emissão de poluentes. "Isso vai permitir o consumo consciente. Quem comprar, vai poder escolher o veículo que emite menos gás carbônico", destacou.Segundo Minc, a medida estava prevista em resolução e agora será colocada em prática. O ministro informou que a instalação da etiqueta já foi negociada com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).Minc informou também que no próximo dia 1º de outubro o Ministério assinará protocolo com cinco bancos públicos e quatro privados, que não identificou, para que não financiem empreendimentos ambientalmente insustentáveis. O protocolo estabelece melhores condições de crédito para tecnologias limpas.