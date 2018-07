Carta alertou Toyota sobre corte de custos

A carta foi enviada para o então executivo-chefe da companhia, Katsuaki Watanabe, e acusa a montadora de "sacrificar a segurança" ao abreviar os testes dos veículos e contratar por curto prazo milhares de trabalhadores "amadores".

A Toyota entregou a carta a pedido do representante Edolphus Towns (democrata de Nova York), presidente do Comitê de Supervisão e Reforma do Governo da Câmara de Representantes. O comitê está investigando problemas relacionados ao acelerador e freio que fizeram a companhia anunciar um recall mundial de mais de 8 milhões de carros. A chamada para reparos envolveu o modelo Prius, o híbrido mais vendido do mundo. O presidente mundial da Toyota, Akio Toyoda, foi ao Congresso americano prestar esclarecimentos.