Carta+gorda no magrão O Bar do Magrão engordou a sua carta de cervejas. Aos 80 rótulos que costumavam figurar nas geladeira, se somaram outros 40. Entre as novidades, estão a jamaicana Red Stripe (R$ 15), a holandesa Christoffel (R$ 18) e a belga Kasteel (R$ 25).