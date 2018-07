Carta indica onde estaria corpo de Eliza Samudio

A carta indica um poço no bairro Planalto, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, mas a informação não foi confirmada pela polícia, que ainda aguarda que a carta seja entregue aos investigadores.

Eliza e Bruno tiveram um filho, hoje com 2 anos. A briga para que ele reconhecesse a paternidade teria sido o motivo para Bruno mandar matar Eliza.

A carta será encaminhada ao delegado Wagner Pinto. Ele disse que as informações serão checadas para verificar se serão feitas buscas no local indicado. O ex-goleiro está preso desde 2010. Outras sete pessoas também serão julgadas pelo crime. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.