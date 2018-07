Carta indica que pai planejou matar filho, diz polícia

As mortes ocorreram no feriado de Tiradentes em um apartamento na Vila Clementino, zona sul de São Paulo. Os corpos foram encontrados ontem pela faxineira. Segundo Guerreiro Neto, "pelo que foi apurado até agora, tudo leva a crer que foi premeditado, mas as testemunhas continuarão a ser ouvidas". O advogado era separado da mãe do menino, tinha perdido na Justiça a disputa pela guarda do filho e contava com autorização judicial para ficar com a criança de 15 em 15 dias.