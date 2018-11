Cartão de visita

Fim de ano é tempo de receber. Mas a festa perfeita vai além de uma sala bem decorada e de um cardápio saboroso. Bons anfitriões devem saber que o lavabo merece atenção especial. Afinal, esse espaço denuncia o cuidado com os convidados - e o bom gosto dos donos da casa. Mantê-lo limpo, arrumado e livre de objetos de uso pessoal são regras básicas. Mas há detalhes que fazem a diferença, como a presença de velas aromatizadas, rolos extras de papel higiênico, hidratante para as mãos e toalhas de tecido (ou mesmo de papel), constantemente repostas. Aliás, estabelecer uma rotina de verificação, a cada meia hora, para deixar tudo em ordem, é fundamental.

Para o arquiteto GutoRequena, o lavabo é um dos espaços mais importantes quando se projeta uma casa ou um escritório. "É nele que os convidados se sentem à vontade para reparar em tudo", diz. "Além disso, é perfeito para ousadias decorativas, visto que não são áreas de permanência." Em sua própria casa, Requena carregou nas tintas: é dele o lavabo amarelo retratado nestas páginas.

Carla Asevedo, arquiteta da Duo Interiores, lembra que o lavabo é um dos lugares mais visitados da casa. "É o banheiro usado pelos amigos e convidados. Tem que ser um cartão de visitas." Carla também confidencia que adora notar cada detalhe do espaço. "Sempre reparo em tudo: na decoração, no sabonete, no perfume, na toalha. Tudo isso denuncia o perfil do proprietário. O cuidado do lavabo diz muito sobre o anfitrião", afirma a autora de um lavabo com ar provençal, que você confere na página 8.

Outros três projetos, com ideias de elementos para transformar lavabos em espaços únicos, são detalhados até a página 11.

Monotom

O arquiteto Guto Requena não poupou ousadias no lavabo do apartamento onde mora, na Rua da Consolação, em São Paulo. O espaço de apenas 3 m2 recebeu pintura de tinta epóxi amarela em todas as paredes. O efeito foi ampliado com o uso de uma lâmpada fluorescente e por uma saladeira de plástico da mesma cor, comprada na Rua 25 de Março e transformada em cuba para a pia. Para compensar, nos outros ambientes, Requena abusou do preto. "A ideia era fazer um contraponto com o resto da casa." Uma coleção de robôs de brinquedo ajuda a dar graça ao ambiente.

À la Provence

Em pareceria com a arquiteta Valéria Goldenberg Bartholi, Carla Asevedo, da Duo Interiores, projetou a reforma de uma casa em Alphaville. Para a área externa, com piscina e churrasqueira, idealizou um banheiro de apoio que tivesse lugar para troca de roupa, mas sem perder o charme. O lavabo, de 5 m2 , mantém um ar campestre com pitadas de romantismo. No lugar de uma bancada convencional, há um aparador de madeira, do Depósito São Martinho, sobre o qual foi instalada a cuba, da Deca. Na parede, espelhos de formas e molduras variadas dão charme ao local. "A reforma partiu dessa coleção de espelhos que a proprietária já tinha, mas que não encontrava lugar na casa para colocar", afirma Carla. Para completar a decoração, as arquitetas escolheram o papel de parede com listras azuis da Ralph Lauren, comprado na Celina Dias. Lamparinas à vela, com estrutura de ferro fundido, e um chapéu de palha amarram a decoração. "Esses elementos completam o ar provençal ", diz Carla.

Camuflado

Ripas de madeira cumaru revestem, do chão ao teto, o bloco de 2,5 m2, inserido em uma sala totalmente branca e projetado pelos arquitetos Thiago Giusti e Eduardo Dornelas, da A8 Arquitetura. Para ampliar a aparência de caixa, a porta não tem fechadura - ela se abre por meio de um sistema de mola. Do lado de dentro, a ideia foi criar um ambiente sofisticado, com um revestimento de fibra de vidro em tons de vinho.

Em preto e branco

A casa, de 30 anos, pedia uma reforma. "Eles queriam dar um ar moderno e sofisticado ao local", conta o arquiteto Gustavo Motta. Para o lavabo que serve como apoio à edícula da casa, Motta optou por pintar de branco uma das paredes de tijolo aparente e, assim, garantir um efeito rústico - a do lado oposto recebeu tinta cinza. Na bancada de alvenaria, o acabamento feito de cimento queimado contrasta com o piso de pastilhas e a cuba pretos. Completam a sóbria paleta de tons as fotografias em preto e branco de Rodrigo Zugaibe e os acessórios negros e cromados.

Minibiblioteca

O apartamento dos anos 1940, no bairro cariocado Leblon, pedia um lavabo tão encantador quanto sua arquitetura original. "Como a proprietária tinha muitos livros e não dispunha de lugar suficiente para guardá-los, tivemos a ideia de criar uma pequena biblioteca no interior do lavabo", explica o arquiteto Maurício Nóbrega. Ele projetou para o ambiente de 3,5 m2 uma grande estante de madeira e embutiu suas prateleiras em um nicho de fundo branco. A mesma madeira foi utilizada na bancada da pia. A cadeira de palhinha e o cesto no mesmo material foram pinçados pela casa e agregados à decoração.