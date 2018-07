Cartão postal enviado em 1957 chega ao destino na Inglaterra

Um cartão-postal enviado da África do Sul em 1957 finalmente chegou ao seu destino em Dorset, na Inglaterra.

A carta, proveniente de Durban e endereçada somente a "J.C. Belsey", foi entregue a funcionários do centro de educação ambiental Monkton Wyld Court, perto de Bridport, no sudoeste do país.

Empregados do centro estão agora tentando encontrar o destinatário original da missiva.

"J.C. Belsey" pode ter sido um aluno, professor ou funcionário do edifício quando ali funcionava uma escola privada com cerca de 36 estudantes na época em que o cartão postal foi enviado.

O cartão parece ter sido escrito por avós ao seu neto. Nela, os remetentes fazem referência a um passeio de ônibus e ao jantar no hotel.

"Choveu um pouco hoje, mas ainda assim está quente", prossegue o remetente.

O administrador do centro educacional, Mark Fell, disse que "todo mundo ficou muito animado de receber algo assim tanto tempo depois".

Ele disse que o centro está entrando em contato com ex-alunos e funcionários da antiga escola privada para tentar achar o destinatário original do cartão.

Uma das esperanças é uma reunião de ex-alunos agendada para maio de 2011.

Comentando o episódio, um funcionário dos Correios da Grã-Bretanha disse não poder "especular" o que ocorreu com a carta, mas afirmou ser "improvável" que a correspondência tenha permanecido tanto tempo na instituição.

"É extremamente improvável que este item tenha permanecido no nosso sistema todo esse tempo. Nós regularmente esvaziamos todas as nossas máquinas e escritórios de triagem", ele afirmou.

"É difícil especular sobre o que aconteceu, mas quase com certeza o cartão foi colocado novamente em uma caixa de correio recentemente."