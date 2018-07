Cartas Tartarugas: criação deve ser autorizada Onde encontro tartarugas filhotes para venda? Gostaria de fazer um terrário em minha casa, para meus filhos. Também gostaria de saber como reproduzir esses animais. Rafael Borges Pirapora do Bom Jesus (SP) Conforme a Superintendência do Ibama em São Paulo, a tartaruga é animal silvestre e, portanto, deve ser adquirida somente em criadouros legalizados e com autorização de funcionamento emitida pelo Ibama. O leitor pode consultar no site do instituto a lista de criadouros autorizados. Basta acessar o link www.ibama.gov.br/fauna/criadouros/comerciais.pdf. Para consultar a lista de criadouros comerciais registrados no Estado, o link é www.ibama.gov.br/sp/index.php?id_menu=248. Em relação à reprodução de tartarugas, o Ibama alerta que é necessário se cadastrar para obter outra autorização, de criador, no instituto. Veja, também, a diferença entre tartaruga, cágado e jabuti. "É crime manter um animal silvestre em cativeiro se a origem do animal não puder ser comprovada", diz o Ibama em São Paulo. Informações, setor de Fauna do Ibama em São Paulo, tel. (0--11) 3066-2633 ramal 2724. A profundidade certa do tanque de carpas No Agrícola de 23/7, há informações sobre o espaço necessário para a criação de carpas, bem como os cuidados que devem ser tomados quanto à ração, limpeza e qualidade da água. Gostaria, porém, de saber sobre a profundidade ou o nível de água no tanque. Gerson Mutsuo Yanaka gersonyanaka@yahoo.com.br De acordo com o criador e especialista em carpas Haruki Tanabe, de Suzano (SP), para definir a profundidade do tanque deve-se levar em conta vários critérios, como tamanho dos peixes e área e estrutura disponíveis para a instalação dos espelhos d?água. "Baseado nisso, há, ainda, diversas hipóteses a serem consideradas", diz o criador. Uma delas, visando ao bem-estar da carpa, é que a profundidade do tanque tenha duas vezes e meia o comprimento do peixe. "Se o peixe tiver 40 centímetros de comprimento, a profundidade é de 1 metro", exemplifica. Outro aspecto refere-se à exposição da área do tanque ao sol. "Se houver a incidência de raios solares o dia inteiro no tanque, a profundidade deve ser de, no mínimo, 1,5 metro, para evitar que as carpas sofram com os raios solares mais agressivos." Tanabe aponta, ainda, outro critério a ser avaliado na hora de dimensionar a profundidade do espelho d?água. "Se a região for suscetível a geadas, o tanque deve ter, pelo menos, de 30 a 40 centímetros de profundidade. Isso porque, normalmente, no dia seguinte à geada há sol e essa mudança brusca de temperatura prejudica a criação", diz o criador, segundo o qual não pode haver mudança de temperatura da água maior do que 5 graus. "Nessas condições, quanto mais profundo, melhor." Tanabe destaca também o risco de ataque de aves predadoras. "Para segurança dos peixes e se for viável, uma profundidade mínima é de 2,5 metros." O ideal, segundo o criador, é conciliar todos esses critérios, aproveitando, por exemplo, uma árvore para sombrear o tanque. "De maneira geral, o tanque pode ser raso, mas deve ter ao menos uma área com profundidade entre 60 e 80 centímetros." Haruki Tanabe, tel. (0--11) 4742-6263. Planta que serve para acalmar gatos Tenho alguns gatos e, às vezes, eles vão ao jardim procurar plantas ou alguma coisa verde para comer. Gostaria de saber o que posso plantar em minha jardineira que sirva de alimento complementar e que auxilie no funcionamento do intestino dos bichanos. Paulo Sérgio Daud São Paulo (SP) A médica veterinária Camila Ferreiro, do Hospital Veterinário Rebouças, de São Paulo (SP), diz que, como os gatos são animais essencialmente carnívoros, não há muitos benefícios em lhes oferecer plantas medicinais. "O tipo de metabolismo dos gatos é diferente, por exemplo, do metabolismo dos cães, que são onívoros, ou seja, podem se alimentar tanto de carnes quanto de vegetais", afirma. Dentre as plantas utilizadas para felinos, ela cita a catnip, ou erva-dos-gatos (Nepeta cataria), utilizada para estimular brincadeiras e a socialização dos animais e adotada também para acalmar felinos com comportamento agressivo. "A planta é uma erva aromática e pode ser encontrada em pet shops em diversas formas, no recheio de brinquedos, afiadores de unha e massageadores. Ou, se o leitor preferir, pode optar pelo plantio da erva no próprio jardim." Tel. (0--11) 3062-3011. Coelhos têm doença nas orelhas Crio, há oito anos, coelhos brancos, daqueles que têm papo, e os animais sempre foram sadios, procriando e crescendo sem dificuldades. Há cerca de quatro semanas, porém, surgiu uma mancha de cor amarronzada no interior da orelha de um deles. A mancha escureceu e começou a comer a orelha a partir da ponta, como se fosse uma sarna. Coloquei lepecide (cicatrizante), mas o mal só se agravou. A mancha devia coçar, pois o coelho passava a pata continuamente. Este coelho acabou morrendo e, agora, uma mancha semelhante apareceu na orelha de outro animal, que se encontrava separado do primeiro. O que fazer para não perder outro animal? Maria Helena A. Corrêa Petrópolis (RJ) Segundo a médica veterinária Luciana Cataldi, do Hospital Veterinário Rebouças, em São Paulo (SP), é provável que o caso relatado seja de otoacariase (sarna), cujo agente mais comum em coelhos é o Psoroptes cuniculi. "O ciclo desse ácaro, de três semanas, é realizado no hospedeiro", diz Luciana, explicando que o ácaro possui peças bucais picadoras que inflamam a pele do animal. "Em casos severos, pode levar a sangramentos, que é o principal risco de o animal morrer." De acordo com Luciana, geralmente a infecção começa no conduto auditivo e, quando não tratada, pode se estender por toda a superfície da orelha, patas e papada. "Conforme o animal se coça e se lambe o ácaro se espalha." Ela alerta que os ácaros podem ser transmitidos de um animal para o outro e é comum haver infecções em animais com a imunidade baixa. O diagnóstico, afirma, é feito pela visualização do ácaro na otoscopia ou ao microscópio. "A prevenção pode ser realizada por quarentena de novos animais, higienização periódica de gaiolas e utensílios e, dependendo das instalações, pode-se usar vassoura de fogo no ambiente e gaiolas", sugere. A recomendação é que a leitora consulte um médico veterinário que avalie o animal e indique o tratamento adequado. Tel. (0--11) 3062-3011. "Folha de figo" é variedade de uva Com relação à pergunta do leitor Cid Nielsen, de São Roque (SP), sobre o acréscimo de folhas de figo no vinho, creio que provavelmente o leitor deve ter se confundido e estaria se referindo à variedade de uvas Vittis lambrusca, conhecida como "folha de figo", cultivada em outras regiões, como em Andradas (MG). Essas uvas têm cheiro e aroma pronunciados, denominados "foxé", em enologia, o qual é considerado um grande defeito do vinho. Luís Augusto Krepski Araraquara (SP)