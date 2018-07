Embrapa indica como criar caprinos

Possuo uma área íngreme e com a terra seca em Minas Gerais, onde me sugeriram criar cabras. Gostaria de saber se a criação de cabras é um investimento interessante.

Maria Lúcia Rodrigues

rodrigues_jornalista@ig.com.br

A criação de caprinos e ovinos está bem disseminada no País, não havendo condições climáticas ou topográficas que limitem a sua exploração. Quanto à proximidade de mercado consumidor, não há restrição, pois a produção está longe de atender à demanda da maioria das regiões brasileiras, diz o responsável pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) da Embrapa Caprinos e Ovinos, Ismar Maciel. "Ideal é definir a finalidade da criação: carne, leite ou exploração mista (carne e leite)." A partir daí, escolher a raça e o sistema de criação. "Para leite, as mais indicadas são saanen, parda-alpina, toggemburg e anglo-nubiana linhagem leiteira. Para corte, bôer e anglo-nubiana linhagem corte." No caso de ovinos, o ideal seria escolher animais deslanados, pois a qualidade da pele desses grupos supera a dos lanados. "A pele é um produto de grande valor, alcançando até 30% do valor da venda de um animal", explica, acrescentando que as raças indicadas são dorper, santa inês e somalis brasileira. No caso de lanados, texel e suffolk. Maciel sugere o site da Embrapa (www.cnpc.embrapa.br) e consultar o link Sistema de Produção - Sispro, que contém mais informações. E-mail sac@cnpc.embrapa.br.

Broca ataca pau-ferro e outras árvores

Gostaria de saber o que provocou a morte de um pau-ferro plantado em minha propriedade rural. Surgiram orifícios no caule da árvore, com a secreção do pó de serragem por esses orifícios. Como combater a praga?

Raphael M. Diederichsen

raphael@construtoracpd.com.br

Conforme o pesquisador do Centro de Fitossanidade e Entomologia do Instituto Agronômico (IAC-Apta), de Campinas (SP), Édson Possidônio Teixeira, os sintomas são típicos do ataque de coleobroca, inseto da família Platypodidae, ordem Coleoptera (ordem dos besouros). "É provável que a espécie seja a Megaplatypus mutatus, conhecida como ambrosia beetle, que vem causando danos em espécies arbóreas nos maciços florestais na região de Campinas, especificamente no Bosque dos Jequitibás e na Mata Santa Genebra", diz. Segundo ele, entre as espécies que sofrem o ataque do inseto, consta o jequitibá e há, na literatura, registro do ataque desta espécie no pau-ferro. "Os danos caracterizam-se pela construção de galerias e pelo escurecimento da madeira, resultante da decomposição dos micélios do fungo cultivado." Teixeira informa que o setor de Entomologia e Fitopatologia do IAC e a Fundação José Pedro de Oliveira conduzem pesquisas para isolar fungos patogênicos que poderiam ser transportados pelo inseto e inoculados quando da sua instalação na planta. "Quanto ao controle, peço que o leitor entre em contato conosco." Tel. (0--19) 3241-5188 ramal 411.

É possível recuperar solo de aterro

Temos um terreno no interior que foi aterrado há oito anos com solo silto-argiloso (80 centímetros de espessura). Por causa da compactação e baixa fertilidade do solo, a grama e as árvores plantadas desde então são feias e mal desenvolvidas. É possível melhorar as condições físicas e químicas da terra sem remover a vegetação?

Marcondes A. Alencar

airesalencar@yahoo.com.br

É possível melhorar as condições físicas e químicas do terreno sem a remoção completa da vegetação, conforme a pesquisadora Isabella Clerici De Maria, do Instituto Agronômico (IAC-Apta). "O primeiro passo é analisar o solo para verificar o nível de fertilidade e definir se há necessidade de aplicar corretivos como gesso e calcário, e se é preciso adicionar fertilizantes", explica. Como é um aterro, é provável que alguns elementos essenciais faltem ao solo. No site do IAC (www.iac.sp.gov.br, link Análise de solo) há instruções de como retirar amostras de solo e enviar para análise. "Como bem mencionado pelo leitor, os solos siltosos têm, muitas vezes, condições físicas desfavoráveis para as raízes, com pouca aeração em períodos úmidos e grande resistência à penetração em períodos secos. Além disso, a grande presença de silte traz problemas como risco de erosão e selamento da superfície, dificultando a infiltração de água e a emergência das plantas, e, também, a formação de agregados pouco estáveis." Segundo ela, as propriedades físicas deste material podem ser melhoradas pelo aumento do teor de carbono orgânico do solo e pela atuação das raízes. "O uso de implementos para quebrar a compactação acelera o processo de recuperação, mas, se as plantas não atuarem, os agregados não se estabilizam e a compactação inicial retorna." O segundo passo é fazer as correções com base nas recomendações da análise de solo e realizar adubações minerais e orgânicas periódicas, até que a camada superficial tenha condições para o desenvolvimento das raízes e dos microrganismos. "O procedimento surte melhor resultado antes do plantio, mas a adubação pode ser feita sobre a superfície, cuidando para não queimar as folhas da grama", diz, e recomenda, ainda, regar abundantemente após a aplicação. No caso das árvores, deve-se verificar se há restrição em profundidade. "A indicação é coletar duas amostras de solo, uma na camada de 0 a 20 centímetros e outra, mais profunda, de 40 a 60 centímetros e, ainda, abrir uma pequena trincheira próxima a uma das árvores para observar o crescimento das raízes. Depois, faça a correção na área sob a copa." IAC, tel. (0--19) 3251-8714.

Como conservar lago e nascentes

Tenho um sítio em Indaiatuba (SP), com um lago de mil metros quadrados. Quais as medidas mais adequadas para evitar o desbarrancamento das margens? No caso de plantas nativas, quais posso plantar no entorno? Outro problema são com as nascentes que abastecem o lago: elas estão secando. No seu entorno, atualmente, só há pasto. Como revitalizar também as nascentes?

Paulo Xavier

e-mail: xatam@bol.com.br

A pesquisadora em Recuperação Ambiental Letícia Penno de Sousa, da Embrapa Florestas, diz que se o lago está desbarrancando é porque as margens estão desprotegidas ou talvez porque acima dele desce muita água na superfície. "O escoamento superficial é a água da chuva que pouco ou nada penetra no solo", explica. Isso ocorre porque não há raízes e copas de árvores que façam com que água chegue ao solo mais lentamente (passando por elas e entrando aos poucos no solo, havendo mais tempo para penetração da água), ou pelo fato de o solo estar compactado. Com a falta de vegetação generalizada, e com o escoamento superficial, a água deve chegar com mais força a ele, desbarrancando as margens. "Se as nascentes estão secando, é porque a vegetação nativa foi retirada e o gado deve estar compactando o solo. Tanto nascentes quanto o lago precisam estar protegidos, com vegetação local, ou ao menos cercadas para proibir o acesso do gado", diz. Quanto às árvores indicadas, elas devem ser nativas da região e adaptadas ao regime hídrico do solo local (solos secos, úmidos ou encharcados). "O leitor pode pedir sugestões em universidades locais, instituições de pesquisa ou de extensão rural", diz. "De qualquer forma, não plante mudas de espécies arbóreas onde estiver desbarrancando, pois poderá perdê-las. É preciso colocar espécies rasteiras que se ?agarrem? no solo e formem uma rede. Onde não há desbarrancamento, pode-se plantar espécies arbóreas e ali dê prioridade às de crescimento rápido, de copa mais ampla e que depositem no solo bastante folhas." Isso ajuda outras plantas, que precisam de umidade, sombra e nutrientes, a se instalarem ali. A principal medida é estancar o problema na raiz, ou seja, acima de onde está o lago, protegendo as nascentes e outras áreas com declive. Contato, e-mail: leticia@cnpf.embrapa.br.