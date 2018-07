Como me livrar de marimbondos e vespas que tomaram conta de minha casa, num sítio em Jacareí (SP)? Já tentamos afastá-los, mas eles voltam cada vez mais poderosos, a ponto de nos impedir de entrar na casa. Eles se instalam nas telhas, nos lugares onde não há forro. Como se não bastassem esses insetos, também temos problemas com morcegos.

Paulina Faiguenboim

São Paulo (SP)

Segundo o proprietário da empresa SOS Abelhas, especializada na captura de enxames, Antonio Padovani Junior, o "Toninho das Abelhas", uma das soluções é recolher os ninhos e soltá-los em local distante. Como é proibido por lei matar os marimbondos, Toninho aconselha ensacar, com luvas, os ninhos em sacos plásticos grandes. Depois, retirar os ninhos, fechando o saco plástico em seguida e soltando-os na mata, a pelo menos 300 metros de distância da casa. Toninho diz que a captura deve ser feita à noite. Ele também faz remoção de ninhos. SOS Abelha, tel. (0--11) 4221-6690. Já o pesquisador do Instituto Biológico (IB-Apta)João Justi Junior explica que esses insetos polinizam plantas e auxiliam no controle de pragas, pois alimentam suas crias com insetos como cupins, formigas, lagartas, gafanhotos e mosquitos. Essa influência positiva sobre o meio ambiente levou pesquisadores a desenvolver estudos para aproveitar os marimbondos no controle biológico de pragas. "Esses insetos são parte da fauna brasileira, protegidos por lei. Não podemos recomendar nenhuma forma de controle nem remanejamento. A lei número 9.605/98 permite apenas que se faça a remoção ou controle de colônias de vespas e marimbondos desde que seja devidamente caracterizado o risco que essas espécies trazem ao homem e desde que expressamente autorizado pela autoridade competente", diz. Deve-se fazer o registro fotográfico da situação de risco como prova para eventuais explicações para a realização do controle ou remanejamento de ninhos. Quanto aos morcegos, para que eles não se instalem em forros e telhados, recomenda-se vedar todos os pontos por onde eles possam entrar. A obstrução pode ser feita com madeira, telas, tijolos, etc. Antes disso deve-se retirar os animais do local e limpar a área, pois o acúmulo de fezes é prejudicial. A limpeza deve ser feita com uma solução (50%) de hipoclorito de sódio e água, usando máscara e luva. Há alguns artifícios para impedir a instalação de morcegos em forros, como iluminação artificial forte (lâmpadas) ou natural (com o uso de telhas de vidro), além de pastilhas desodorizantes de banheiro espalhadas pelo telhado. Contato, e-mail: justi@biologico.sp.gov.br.

Onde conseguir mudas de taioba

Gostaria de saber onde posso adquirir taioba na cidade de São Paulo.

Joermes Zafred de Souza

São Paulo (SP)

Algumas variedades de taioba não são comestíveis; outras podem ser consumidas apenas refogadas, conforme ressalta o pesquisador da Embrapa Hortaliças Nuno Rodrigo Madeira. "Crua, nunca, pois dá a sensação de garganta fechada, por causa da presença de ácido oxálico nas folhas, em níveis que provocam coceira na mucosa da garganta." A Associação de Agricultura Orgânica (AAO) realiza uma feira, no Parque da Água Branca, na cidade de São Paulo, onde vende a taioba. A feira é realizada todas as terças e sábados, das 7 horas da manhã até o meio dia. AAO , site. www.aao.org.br; Nuno Rodrigo Madeira, e-mail: nuno@cnph.embrapa.br.

Fertiirrigação serve também para pasto

Li no Agrícola interessante reportagem, "Irrigação eleva produção por hectare", mas não foi abordada a questão da fertiirrigação em pastagens. Gostaria, se possível, de saber mais sobre o assunto, como indicações de especialistas na avaliação do potencial hídrico natural e planejamento da irrigação em pastagens.

Edson Dourado Matos

douramatos@hotmail.com

Conforme o pesquisador da área de Irrigação e Drenagem da Embrapa Pecuária Sudeste, Fernando Campos Mendonça, a fertiirrigação pode aumentar a eficiência da adubação, principalmente com nutrientes que se movem facilmente no solo, como potássio e nitrogênio. Mas para garantir esse aumento de eficiência é necessário ter um sistema de irrigação que aplique água com boa uniformidade na pastagem, pois o fertilizante acompanhará as gotas d'água. "Se o sistema de irrigação tiver uma distribuição não uniforme de água, a fertiirrigação terá menor eficiência que a adubação convencional", afirma. Segundo Mendonça, não há muitos estudos brasileiros sobre fertiirrigação em pastagens, mas os resultados obtidos em outras culturas (milho, feijão, hortaliças, flores) no Brasil e por pesquisadores de outros países permite afirmar que há grande potencial para sua utilização. Na Embrapa Pecuária Sudeste, Mendonça e a pesquisadora Patrícia Perondi Anchão de Oliveira estão iniciando pesquisas sobre fertiirrigação com nitrogênio em pastagens de capim tanzânia. Para mais informações sobre o assunto, Mendonça sugere entrar em contato com os professores Fernando Braz Tangerino Hernandez (fbthtang@agr.feis.unesp.br), da Unesp de Ilha Solteira; André Fernandes (andre.fernandes@uniube.br), da Universidade de Uberaba (Uniube), e Luís César Dias Drumond (irriga@ufv.br), da Universidade Federal de Viçosa (UFV). Embrapa, tel. (0--16) 3411-5600.

Videira não consegue egurar as frutas

Minha tia que mora em São Joaquim da Barra (SP) tem em sua casa uma parreira de uvas brancas que fica carregada de cachos. Quando a parreira frutifica, os frutos caem todos. O que fazer?

Orlei Donizeti dos Santos

Guará (SP)

O pesquisador José Luiz Hernandes, do Instituto Agronômico (IAC-Apta), de Campinas (SP), diz que não é simples fazer um diagnóstico sobre o problema sem ver a planta. Ele sugere três possíveis causas. Primeiro, pode ter ocorrido a morte do enxerto e o crescimento do porta-enxerto (cavalo). "Isso é comum em plantios domésticos e o mais provável em caso de queda total dos frutos." A morte do enxerto pode ser causada por doenças não tratadas ou pelo simples brotamento do cavalo, que, por ser mais vigoroso, acaba se sobressaindo e eliminando o enxerto. Ocorre que a maioria dos porta-enxertos utilizados para a videira não produz frutos. "A planta é vigorosa, mas improdutiva", diz. "A solução seria a reenxertia do cavalo ou o plantio de uma nova muda." Outra causa pode ser alguma doença fúngica, que também seca e faz cair as flores, ainda que dificilmente haveria perda total das bagas. O tratamento para doenças fúngicas, porém, envolve produtos químicos que devem ser receitados por agrônomo. Em caso de plantios domésticos, em que não se queira recorrer a agrotóxicos, pode-se usar os produtos cúpricos (calda bordalesa) e fazer tratamento de inverno com calda sulfocálcica, que são pouco tóxicos. Outra forma de controle é o uso de cobertura plástica no parreiral, que evita que as folhas e cachos sejam molhados pela chuva, diminuindo a incidência de doenças. A terceira causa pode ser deficiência de boro. Contato, e-mail: jlhernandes@iac.sp.gov.br.

Leitora quer mudas e rosa de jerico

A leitora Maria Cecília Levy está procurando mudas de planta conhecida como rosa de jericó, arbusto muito comum em Curitiba (PR). Quem puder indicar viveiros, favor entrar em contato pelo e-mail: levy.cici@gmail.com.