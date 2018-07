Os ufanistas também progridem! Não é que Lula, e sem se ruborizar, autorizou maior participação de capital estrangeiro no Banco do Brasil (BB)? Agora, de 12,5% vai passar a 20%. Fernando Henrique Cardoso fez o mesmo na Petrobrás e os petistas criticam até hoje essa decisão! Mesmo assim, o petróleo continua nosso e o BB, também. E daí? Será que os demagogos do PT estão aprendendo que negócio se faz com quem tem competência e grana? Parece. Porque até a respeito dos prometidos R$ 100 bilhões para o pré-sal os governistas estão chegando à conclusão de que não existem recursos disponíveis.

PAULO PANOSSIAN

São Carlos

Quem te viu, quem te vê...

Nada como um dia após o outro. E as voltas que o mundo dá... Correm pela internet vídeos mostrando dois momentos: num, o presidente lula, de forma raivosa, chamando de imbecis os que criticam o Bolsa-Família, seguida de entrevista do candidato lula repudiando esmolas eleitoreiras; no outro, discurso de lula no Maranhão chamando sarney e sua filha roseane, então candidata ao governo do Estado, dos piores adjetivos possíveis quanto à probidade de ambos. E agora são unha e carne. A mais recente contradição: o ministro da Comunicação Social da Presidência da República, franklin martins, foi condenado a indenizar em R$ 50 mil o senador e ex-presidente fernando collor de mello por danos morais, pelo Tribunal de Justiça do Rio, por ter se referido a ele, em entrevista em julho de 2005, como ladrão, corrupto, chefe de quadrilha, e que deveria estar preso. Vai pagar ou fará um "acordo"? Estava certo à época ou agora? Será que collor dirá a franklin: "Suas palavras de outrora eu quero que as engula e as digira como julgar conveniente"? P. S.: nomes em minúsculas, por favor.

LUIZ NUSBAUM

São Paulo

Aparelhamento

Pronto, com a indicação do advogado-geral da União para o STF o PT conclui o aparelhamento em todos os Poderes. Já o fez no Executivo e no Legislativo e, agora, na mais alta Corte do País.

WALDEMAR BRAND NETO

Curitiba

Em tempos recentes, Lulla só nomeou, até agora, menos ministros para o STF do que Getúlio, Castelo e Figueiredo. Acaba de fazer a sua oitava indicação, que recaiu em ex-advogado do PT e do próprio presidente. Espera-se que o indicado preencha o requisito de notável saber jurídico. O Supremo em que pontificavam Nelson Hungria, Philadelpho Azevedo, Lafayette de Andrada, Ary Franco. Hahnemann Guimarães, Prado Kelly e Luiz Gallotti deixou saudades.

FRANCISCO GERALDO SALGADO

Guarujá

BNDES na Copa

Sobre o editorial O BNDES na Copa (18/9, A3), gostaria, como empresário, de me candidatar a empréstimo nas condições oferecidas para financiamento dos estádios para a Copa de 2014, com inegáveis vantagens para a sociedade. Como contrapartida garanto gerar mais empregos permanentes, pagar todos os impostos e, mais importante, devolver cada centavo que tomar emprestado acrescido dos juros "camaradas". Por que, então, não oferecer os R$ 3,6 bilhões aos milhares de empresários que, como eu, podem garantir maior retorno à sociedade, em vez de desperdiçar dinheiro público com obras desnecessárias?

ALBERTO GAIDYS

São Paulo

Se o Brasil construiu o maior estádio do mundo, o Maracanã, para a Copa de 1950, por que não construir agora, em São Paulo, um estádio compatível com as necessidades do evento, infraestrutura, etc.? Quanto ao Morumbi, que na época teve ajuda da Prefeitura, com a doação de parte do terreno, que era Jardim Leonor, cabe ao proprietário efetuar as obras necessárias para atender às exigências da Fifa.

REINOR CAETANO PEREZ

Lins

De olho na grana preta

Os deputados Régis de Oliveira, Arnaldo Faria de Sá e Paulinho da Força, além de outros parlamentares, defendendo a liberação das casas de bingo no Brasil, já estão de olho na parte que lhes caberá nesse latifúndio. O mais irritante neste país é que a saúde e questões sociais são sempre o objeto dos pleitos dos políticos, como se alguém fosse acreditar neles. E agora não fugiram à regra.

MYRIAN MACEDO

São Paulo

Muito oportuna a decisão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) sobre legalização dos bingos e videobingos. O projeto em discussão na Câmara e a reabertura do debate representam um amadurecimento do governo, do Parlamento e da sociedade. Já está na hora de a sociedade discutir esse tema sem paixão e preconceito. O projeto que a CCJ aprovou é zeloso ao estimular as virtudes dessa atividade (geração de empregos, facilitar a fiscalização e ampliar a arrecadação de tributos) e colocar obstáculos nos pontos negativos (ludopatia e lavagem de dinheiro). O poder público e a sociedade devem pensar bem antes de transformar as boas intenções dos honrados cidadãos em novos negócios para o crime organizado, pois quem quiser apostar e não puder fazê-lo de acordo com a lei irá buscá-lo no mercado negro.

ELAINE CARDOSO

Barra do Piraí (RJ)

Legalização dos bordéis

Aos deputados da CCJ que aprovaram a legalização dos bingos e caça-níqueis, uma sugestão: a legalização dos bordéis. A proposta tem por base o argumento de que o fechamento dos bordéis provocou a demissão de milhares de pessoas e a extinção de uma atividade econômica importante para vários municípios, sobretudo os que têm vocação turística. Os bordéis ajudam no desenvolvimento de regiões pobres e constituem importante fonte de arrecadação de impostos. Fica também a sugestão de manter distância mínima de 500 metros de escolas e igrejas. As profissionais poderiam ser classificadas em hetairas, meretrizes e prostitutas e seus guardiães em cafetões, caftens e proxenetas, de acordo com suas habilidades e locais de atendimento. E também se poderia baixar a idade de consentimento sexual para 14 anos, utilizando o potencial humano para a atividade das regiões mais pobres e tirando da pobreza os adolescentes... Antes que alguns deles encampem essa ideia, estou sendo sarcástico.

CORINTO LUIS RIBEIRO

São Paulo

Só para entender. O Congresso, que só faz o que o sr. Lula quer, legaliza os bingos. Lula, há alguns anos, disse que bingo era pior do que prostituição infantil. O que provocou tal mudança de conceito? Falta de convicção em tudo o que fala (e não é a primeira vez que percebo fatos semelhantes) ou a aproximação das eleições?

HUMBERTO DE LUNA FREIRE FILHO

São Paulo

"Salve geral"

Salve geral, o filme que lembra o dia em que o PCC parou a cidade de São Paulo, foi escolhido por comissão formada por um crítico, um produtor, uma pesquisadora e um diretor ligados à produção cinematográfica para ser o representante brasileiro a tentar uma vaga ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2010. Mais uma vez vamos insistir em mostrar ao mundo que, além de prostitutas e prostitutos, nosso país também tem competentes organizações criminosas, rodeadas de muita miséria, injustiça e sujeira. Os responsáveis pela indicação, depois do fracasso de Cidade de Deus, Central do Brasil e Última Parada 174, ainda não entenderam que lá fora ninguém mais está interessado em se sentar numa poltrona de cinema para assistir à miséria e marginalidade que nos acompanham diariamente? Será que não foram avisados de que Glauber Rocha morreu há quase 30 anos?

VICTOR GERMANO PEREIRA

São Paulo