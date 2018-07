Após denúncias de 511 irregularidades cometidas na gestão do ex-diretor do Senado Federal, em 14 anos, sem nenhuma apuração - incluindo nomeações de parentes e amigos de senadores, demissões, exonerações e até reajustes de salários sem justificativas, tudo por meio de atos secretos, ou, como diz Ney Matogrosso, "por debaixo dos panos" -, o sr. Agaciel Maia, que ficou afastado em licença por 60 dias, devidamente remunerados, entendo que "pelos bons serviços prestados aos parlamentares", vai assumir uma diretoria no Instituto Legislativo Brasileiro, órgão do próprio Senado. E o Estadão é que foi punido por informar as denúncias... Quando penso que se chegou ao fundo do poço, percebo que os parlamentares estão trabalhando "secretamente" para aumentar o buraco. Logo chega ao inferno! Aliás, a grande maioria deles chegará lá, impreterivelmente!

MARCO ANTONIO CORREA ALVES

Nem tudo está perdido

Diante das inexpressivas credenciais técnicas do advogado Jo-

sé Antônio Dias Toffoli para ocupar o cargo de ministro do STF (20/9, A3), só há um meio de impedir o seu ingresso naquela Corte: nomear o senador Paulo Duque chefe da banca que vai sabatiná-lo no Senado.

JOAQUIM QUINTINO FILHO

O rabo preso da oposição

A cada dia mais tenho a impressão de que a oposição brasileira tem um "baita rabo preso" com o governo Lula, pois não reage a nada. Esse governo apropriou-se de quase todos os programas sociais das gestões de Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, trocou os nomes e divulgou como se fossem obra sua. Exemplos: Bolsa-Escola, Bolsa-Alimentação e Vale-Gás - todos do antigo governo, que foram unidos e renomeados como o "maravilhoso" Bolsa-Família. Agora, enquanto

o mundo todo se preocupa com o futuro do planeta, buscando fontes renováveis e limpas de energia, o governo Lula investe em algo que vai de encontro a esse pensamento: o pré-sal, fonte de energia suja, não-renovável, de altíssimo custo de produção e lucratividade duvidosa. Esse "milagre do pré-sal", na verdade, trata-se de mais uma propaganda eleitoreira maciça, repetida diariamente por Lula, o "presidente-palanque", que engana o povo brasileiro com essa história absurda de que ele será a salvação imediata do Brasil. E a oposição? Não se dá ao trabalho nem de esclarecer à população que o pré-sal é algo para um futuro um pouco distante, que começará a render seus frutos, se o País tiver sorte e dinheiro suficientes, só após 2020.

LUIZ CARLOS MOREIRA

Michel Temer

"Definições: Uma aliança é fruto de duas vontades, a do PMDB e a do PT. Nosso partido quer saber como ela se dará e como será a parceria" (20/9). Será que o deputado Michel Temer (PMDB-SP), ao negociar as alianças de seu partido, está preocupado em buscar o que será melhor para o Brasil e para os brasileiros ou a ele só interessa o que será melhor para si e seus correligionários?

RENATO INDIO DA COSTA LEMOS

O aprovador de leis

Leio, sem o esperado pasmo, no Estado de ontem, que, ignorando as leis, "35% do eleitorado afirma que o presidente (da República) tem como atribuição "aprovar leis para o País"".Na realidade, é impossível ignorar que, embora o repitam as Constituições neste continente tropical, não é mais do que pretensa a harmonia e independência entre os Poderes, que pregava Montesquieu em seu O Espírito das Leis. Na Velha República, de acordo com o que vejo em bela transcrição na Revista da Academia Mineira de Letras (primeiro semestre de 2009), o jovem Milton Campos já reprovava um presidente que "saiu pelos campos, de cabresto na mão e bornal de milho a tiracolo", cooptando deputados. Parafraseando Cícero, mudaram os tempos e os costumes?

JAIRO GUSMAN

Caças de tiro curto

Qualquer leigo pode ver que para as dimensões territoriais do Brasil a autonomia de voo é de suma importância na escolha do FX. Não sou americanófilo, mas a escolha de caças projetados para operar na Europa (alcance de pouco mais de mil km) parece não

ser a mais conveniente. Além disso, as opções europeias não têm comprovação em combate real

e ainda carecem de finalização do projeto. Ou seja, não são ainda opções reais. Deveríamos procurar caças com autonomia de, no mínimo, 2 mil km e atuação comprovada em combate real.

ULYSSES FERNANDES NUNES JUNIOR

''Salve a ficha suja,agora bem próxima de fechar o ciclo nos três Poderes"

Vander Linjardi

Ao informar no discurso de 7 de setembro que já se havia decidido pela compra dos caças franceses, o presidente Lula criou um factoide que virou fato, e trazendo inúmeros benefícios para o processo licitatório. Vejamos: a França confirmou a disposição de ceder toda a tecnologia do Rafale, os EUA admitiram fornecer a tecnologia necessária da Boeing e a Suécia fala em vender dois aviões pelo preço de um caça Saab, com transferência de tecnologia, de olho no mercado sul-americano. Tudo isso noticiado pelo Estadão.

MAERCIO GARBELOTTI

Flavio Briatore

Há certas pessoas que não precisam ser julgadas para se saber que são culpadas. A Renault sempre soube disso.

VICTOR GERMANO PEREIRA

Pais e filhos

Triste recompensa para Nelson Piquet, o pai. De tanto falar mal

da vida alheia, não teve tempo

de olhar para dentro de casa. Os filhos sempre pagam pelos erros dos pais. A propósito, não vi nenhuma manifestação da família Senna. E Tony Kanaan, muito ético e sincero, desaprovou, mas duvidou que alguém nas mesmas condições não fizesse a mesma coisa. Portanto, concluímos que não existem campeões na Fórmula 1, e sim armações.

MÁRIO ISSA

Bingos

O texto do deputado Régis de Oliveira que cria o Cadastro Nacional dos Ludopatas faz lembrar o caso do alcoólatra que, quando o dono do bar se recusa a servir-lhe mais uma dose, por já haver consumido sua cota, simplesmente muda de bar. Lastimável, sr. Deputado.

CARLOS MONTAGNOLI

Merenda

Sempre estudei em escola pública e ouço sempre a mesma coisa: "Quanto desperdício de comida há por aqui." Cadê as merendeiras, os professores e diretores que sabem disso? Não esperem o sindicato, porque ele não vai contar o que acontece nas escolas.

HELOISA MIRANDA

Documento único

O projeto que une RG, CPF, Carteira de Trabalho e CNH num único documento só vai facilitar o trabalho dos bandidos. Basta o cidadão perdê-lo ou ser furtado para sofrer as consequências dessa medida, inócua e inoportuna, no atual estágio da insegurança que crassa neste país.

JOÃO ERNESTO VARALLO

Salve

Parodiando o Zina, caricatura do povo brasileiro, mando um salve pro Zelaya, um salve pro Morales, um salve pro Correa, um salve pro Chávez, um salve pro Lula, um salve pros Kirchners e um salve-se quem puder.

MANOEL BRAGA

