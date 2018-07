"Não basta à mulher de Cesar ser séria, ela precisa também parecer séria." Mutatis mutandis, um juiz de Direito, qualquer que seja a sua instância, tem de ser sério e também parecer sério. Ora, o advogado José Antônio Dias Toffoli, data venia, na sua biografia ostenta uma folha corrida com duas condenações e, assim mesmo, indicado para o STF é brincadeira. Será que o presidente Lula não conhece outro jurista dentro dos quadros do PT com reputação ilibada? O advogado Toffoli pode até ser sério, mas não parece nem um pouquinho sério.

José Prudente do Espírito Santo j.prudente@estadao.com.br

Guaratinguetá

"És hoje o maior homem do Brasil." Assim o campineiro Rodrigo Octávio foi saudado pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, Edmundo Lins, ao assumir uma vaga naquela Corte. Esse rapaz Toffoli pode, ainda que de longe, ser assim saudado?

Renato Guimarães Jr.renatogjr@yahoo.com

presidente do Instituto Ministro Rodrigo Octávio

Campinas

CENSURA

Como sou leigo em matéria jurídica, será que poderiam esclarecer por que o dr. Toffoli foi liberado rapidamente e o Estadão até hoje vive censurado? A resposta política eu sei, porem a jurídica...

Alvarez Aguilar alvarez.atib@hotmail.com

São Paulo

O INFERNO ESTÁ CHEIO...

Com surpresa, li no Caderno2 de domingo sobre o cirurgião cardíaco Adib Jatene, espero já aposentado, insistindo numa nova CPMF. Parece que ele não sabe o que foi prometido e o que fizeram com a extinta e malfadada taxa, da qual foi ardoroso defensor. Talvez se, na época em que foi ministro da Saúde, tivesse o professor Zerbini por trás, obtivesse o mesmo sucesso do Incor da FMUSP e não precisasse de imposto extra. Espero que o nosso ex-ministro descubra que o inferno está cheio de pessoas com intenções iguais.

Carlos Tullio Schibuola schibuolact@ig.com.br

São Paulo

CONCHAVOS TRAPALHÕES

Estava tudo certo. O ex-presidente Manuel Zelaya voltaria a Honduras pelas mãos do Brasil. Lula, bonito na foto no cenário mundial, só se esqueceu de acertar com o governo de lá. Procurou sarna para se coçar e achou: e tome cerceamento de serviços básicos na embaixada brasileira. Não bastassem os conchavos políticos desastrosos que fez internamente, agora quer expandir os seus "negócios". Lula deveria fazer um curso de negociação estratégica com Bill Clinton. Está precisando.

Ricardo Ferreira Gomes rifegom@hotmail.com

Araraquara

Lula pensa que se consagra estadista herói no caso Zelaya. Para mim, será considerado o culpado.

Fernando Blank drblank@ig.com.br

Indaiatuba

ASILO POLÍTICO

Vergonhoso o governo brasileiro ter dado asilo a Zelaya. Esse indivíduo violou a Constituição do seu país, tentando perpetuar-se no poder, como fez Hugo Chávez na Venezuela. Só que o tiro saiu pela culatra e ele foi deposto e deportado. O sr. Celso Amorim saiu-se ainda pior, declarando que Zelaya não é um asilado político, porque se trata de presidente eleito. Entretanto, esse fato não lhe tira a pecha de corrupto. Collor também foi eleito presidente do Brasil, mas, depois de comprovadas as falcatruas em seu governo, acabou sofrendo o impeachment.

Adolfo Zatz dolfizatz@terra.com.br

São Paulo

Se, cassado, Collor se tivesse refugiado na Embaixada dos EUA, como reagiria a cúpula do PT?

Frederico Fontoura Leinz fleinz@terra.com.br

São Paulo

VIÉS IDEOLÓGICO

Com a declaração de Amorim de que o Brasil não vai tolerar ação contra nossa embaixada, chego à triste constatação do quanto o viés ideológico deste governo nos vai trazer de problemas. Será que vamos atacar Honduras?

Ronaldo Gomes Ferraz ronferraz@globo.com

Rio de Janeiro

Neste governo amalucado, só falta mesmo o ministro Jobim encaminhar o porta-aviões São Paulo para Honduras, como prova de nosso "enorme poder dissuasório". Pobre Barão do Rio Branco!

Alexandre Funck afunck1@gmail.com

Bragança Paulista

SURPRESA!

"De repente, toca o interfone na embaixada brasileira em Tegucigalpa: "Olá, quién és?" "Soy Zelaya, abran la puerta." "Ohhhh, que surpresa! Entre, por favor."" Esse é o diálogo em que o ministro Amorim quer nos fazer acreditar. Prefiro acreditar em Papai Noel...

Achille Aprea newplay1@terra.com.br

Vitória (ES)

Amorim diz que "o Brasil não sabia" que Zelaya planejava refugiar-se na embaixada. De que será que ele falou com Lula e Sarney quando esteve no País no mês passado, do aquecimento global?

Gilberto Dib gilberto@dib.com.br

São Paulo

Eu acredito que Zelaya seja democrata! E que ele tenha sido expulso de Honduras pelo mesmo motivo; que queira o melhor para seu povo, e não se perpetuar no poder; que tenha chegado sozinho a seu país e se refugiado na embaixada brasileira sem nenhuma ajuda; que "noço" chanceler Amorim, o presidente Lulla e até Marco Aurélio top top Garcia de nada sabiam; e que nada tenha sido combinado entre Zelaya e o governo brasileiro. Também acredito em duendes, fada madrinha, Papai Noel e extraterrestres!

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

''Correa, Chávez, Lula, Morales e Zelaya, todos da mesma laia"

Salvador Bochembuzo salvadorbochembuzo@hotmail.com

Piracicaba

MENTIRAS OUTRA VEZ

Reconhecida mentirosa contumaz, como tantos episódios recentes o comprovam, a afirmação da ministra candidata de que o País "não incentivou o ingresso de Zelaya em Honduras" soa mais uma vez como testemunho do contrário. Lula com Obama em Nova York, Zelaya na embaixada brasileira, Obama contra a parede. Nem Chávez faria melhor.

Ronaldo Parisi rparisi@uol.com.br

São Paulo

GOLPE MILITAR?

Que eu saiba, Zelaya entrou em rota de colisão com o Judiciário e com o Congresso por insistir em mudar a Constituição de Honduras e, por sua proximidade com seu mentor Hugo Chávez, foi retirado da sua residência e encaminhado ao aeroporto por militares que cumpriam ordem judicial.

Sergio S. De Oliveira ssoliveira@netsite.com.br

Monte Santo de Minas (MG)

Leitor, assinante, admirador e ex-colaborador desse grande jornal, estranho que na chamada de capa de ontem o presidente de Honduras impedido pela Justiça e pelo Congresso seja chamado de "presidente constitucional". Ele tentou um golpe e os dois Poderes o destituíram. Os militares só cumpriram ordens. A esquerda está excitada com este caso e o Brasil não tinha nada que se meter. O assunto é de Chávez e Morales. Nós temos de cuidar é da paz, não fomentar guerra civil em países irmãos. E se fosse para tomar partido, que fosse pelo Congresso e pelo Judiciário. O governo de lá não é golpista, o homem preside o Congresso. Daqui a pouco vamos chamar o Fidel de democrata...

Aristóteles Drummond aristotelesdrummond@mls.com.br

Rio de Janeiro

Os trogloditas da esquerda testam em Honduras até onde vão as suas forças. Como no passado, isso não terminará bem para eles.

Cesar Romero Galardo crgalardo@terra.com.br

São Paulo

ONDAS CURTAS

Em total falta de sintonia com a realidade e querendo audiência a qualquer preço, o Itamaraty lullopetista parece rádio pirata: só causa interferência onde não deve.

A. Fernandes standyball@hotmail.com

São Paulo