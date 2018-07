Gostaria que me informassem onde adquirir sementes de bucha vegetal para plantio no quintal. Sei que em Minas Gerais existem vários agricultores que cultivam tal produto.

Aécio Antonio Lerro Taves

Vinhedo (SP)

A pesquisadora Arlete Tavares de Melo, do Centro de Horticultura do Instituto Agronômico (IAC-Apta), de Campinas (SP), informa que não há cultivares comerciais de bucha vegetal no Brasil e que, normalmente, as sementes são produzidas pelos próprios agricultores. Para obter sementes em pequena quantidade (para retirada no local), o leitor pode entrar em contato com o produtor José Carlos de Ó, de Extrema (MG), que reaproveita as sementes que deram as melhores buchas e troca com outros produtores. Uma bucha de boa qualidade pode produzir até 500 sementes. José Carlos de Ó cultiva cerca de 2,5 hectares e está preparando a terra para iniciar o plantio no fim de setembro/início de outubro. Cinco meses e meio depois, começa a colheita da safra de bucha. Segundo o IAC, a bucha é espécie tropical e desenvolve-se bem em clima que varia de quente a ameno. Não suporta geadas e temperaturas acima de 35 graus. Quanto ao solo, prefere terras férteis e bem drenadas, mas, com manejo adequado e orientação técnica, a bucha produz bem nos demais tipos de solo. Após a colheita, a bucha é descascada (há máquina específica para isso), é retirada a fibra que se forma dentro da casca e é feita a secagem. Um pé bem manejado pode dar até 12 buchas. José Carlos de Ó, tel. (0--11) 9724-5178.

Pitangueira possui raiz superficial

Quero transplantar uma pitangueira que está no vaso. Gostaria de saber se as raízes crescem muito e se há risco de haver abalo no solo do apartamento. A planta fica muito alta? É aconselhável plantar a pitangueira sobre uma manilha grande enterrada no solo?

Neusa Baganha Lomônaco

Ouro Fino (MG)

A pesquisadora da Embrapa Clima Temperado, Maria do Carmo Bassols Raseira, informa que a raiz da pitangueira é superficial e, na maioria das vezes, cresce na projeção da copa. "A raiz poderá se desenvolver mais se a planta estiver só em uma área bem ampla. Mas não cremos que haverá problema com a estrutura do apartamento", afirma Maria do Carmo. Em relação à altura da planta, a pesquisadora diz que pode chegar a 10 metros, em locais onde há pouca luminosidade (matas, por exemplo). "Sob essa condição, a planta pode se desenvolver mais à procura de luminosidade", diz, acrescentando que a manilha não é necessária, mas pode ser usada sem problemas. Embrapa Clima Temperado, tel. (0--53) 3275-8100.

Feijão é, na verdade, leguminosa mucuna

Gostaria de obter informações sobre um tipo de feijão que foi encontrado junto a alguns pés de fava, no quintal do meu local de trabalho. Gostaria de saber se ele já é comercializado ou conhecido.

Carlito Jesus do Nascimento

São João da Boa Vista (SP)

Analisando a fotografia enviada pelo leitor, os pesquisadores da Embrapa Arroz e Feijão explicam que não se trata de feijão, mas de outro tipo de leguminosa. Segundo o pesquisador Alisson Fernando Chiorato, do Instituto Agronômico (IAC-Apta), a leguminosa da foto é uma espécie de semente de adubo verde, chamado mucuna preta. Segundo ele, é utilizada para incorporar matéria orgânica ao solo, principalmente nitrogênio. A pesquisadora Elaine Bahia Wutke, do Centro de Grãos e Fibras do IAC, complementa explicando que a mucuna preta é do gênero Mucuna aterrima Piper & Tracy. "Não é um feijão como os comestíveis do gênero botânico Phaseolus." A mucuna é conhecida há pelo menos um século em São Paulo. É usada como adubo verde ou planta para cobertura do solo. Pode ser incluída na alimentação animal, mas há algumas referências na literatura sobre a toxicidade de suas sementes. Pode ser cultivada, conforme Elaine, em consórcio com o milho, nas entrelinhas de culturas perenes (café e frutíferas), em rotação com culturas anuais ou na reforma da cana-de-açúcar. "É uma das espécies mais eficazes para controlar nematoides formadores de galhas (Meloidogyne) no solo. O IAC produz e vende sementes dessa espécie. Além da preta, a mucuna possui também a coloração cinza. Contatos, e-mail: afchiorato@iac.sp.gov.br ou ebwutke@iac.sp.gov.br.

Onde enviar planta para identificação

Tenho em minha propriedade uma árvore que mede aproximadamente 8 metros. Suas flores são muito bonitas e os frutos, em formato de bolas, têm odor muito forte. Ninguém sabe o nome dessa planta. Onde posso identificá-la?

Sônia Maria Melotti

Parapuã (SP)

Há locais especializados na identificação de plantas. O Herbário do Instituto de Botânica, em São Paulo (SP), recebe amostras de espécies vegetais e fornece a ficha completa da planta. Para facilitar o trabalho de identificação, ideal é levar pessoalmente a amostra da planta, contendo flor e fruto, já seca. Enviar folhas soltas dificulta, e muito, o trabalho no laboratório. A desidratação da amostra é indicada principalmente para o envio de materiais de locais distantes, pelo correio, e pode ser feita prensando a planta em papel jornal ou papelão. Se a distância até o laboratório for curta, são aceitas amostras de plantas frescas. O serviço custa a partir de R$ 25 por amostra. O Instituto de Biociências, da USP, também recebe amostras, que são identificadas no Departamento de Botânica. O material pode ser entregue pessoalmente ou via e-mail, por fotografias. O ramo coletado deve ter cerca de 30 centímetros e conter folha, flor e fruto. O serviço de identificação custa a partir de R$ 20. Herbário do Instituto de Botânica, tel. (0--11) 5073-6300 ramais 264 e 263; Instituto de Biociências/USP, tel. (0--11) 3091-7595.

Cogumelos: leitora indica literatura

Na seção de "Cartas" da edição do Agrícola de 15/7/2009, notei que na resposta para o leitor Alcides Toshinori Kunikata, que procura cursos e literatura sobre cogumelos, não foram indicados livros e trabalhos do professor e pesquisador Augusto Ferreira da Eira. Não pude deixar de escrever, para que o leitor se informe sobre este autor, que é engenheiro agrônomo, e tenha a oportunidade de aprender com sua experiência e conhecimento.

Thaís Helena Gasparoto

tgasparoto@yahoo.com.br