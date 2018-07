A agência de classificação de risco de crédito Moody"s elevou o rating do Brasil ao grau de investimento. Com isso o País passa a ser o primeiro a ter sua classificação elevada pela agência desde

a crise financeira global. Apesar da torcida contra, o presidente LULA (com letras maiúsculas, por favor) estava certo.

MANOEL NETTO

São Paulo

PRECEITOS ÉTICOS

Que o atual ministro da Cultura do Egito e candidato derrotado à Secretaria-Geral da Unesco seja descarada e declaradamente antissemita, disso não há dúvida alguma. O que é deplorável é o governo brasileiro, sob o pretexto de querer aproximar-se de outro país - no caso, o Egito - ter apoiado esse candidato, ignorando preceitos éticos fundamentais para se focar em interesses exclusivamente econômicos. Não há justificativa. Em casos como esse não se pode adotar a atitude de "não é problema meu, não tenho nada que ver com isso". Fizemos e ainda fazemos feio perante a comunidade internacional.

LUCIANO HARARY

São Paulo

MST E INTELECTUAIS

Intelectuais assinam documento que defende a "atualização" dos índices de produtividade no campo. Com a almejada transferência de terras produtivas para as mãos dos grileiros vermelhos, mais habituados a viver de subvenção do que de produção eficiente pelo trabalho, correremos o risco de faltar alimento no País. Nem sempre o que os (alguns) intelectuais defendem é inteligente.

TIBOR RABÓCZKAY

São Paulo

BRASIL

Acordamos ontem com 7.709 vereadores a mais, os bingos de volta e o advogado de Lula indo para o Supremo Tribunal Federal ajudar a absolver os mensaleiros. Deu vontade de voltar para a cama.

Paulo Ribeiro

São Paulo

PLANTAR BATATAS

Mais uma vez os congressistas dão um bofetão nos eleitores ao aprovarem essa triste e malfadada PEC aumentando o número de vereadores. Eles têm conhecimento de que tal PEC foi repudiada pelos brasileiros do Oiapoque ao Chuí. Mesmo assim e desrespeitosamente nos mandaram plantar batatas. Demonstraram escancaradamente que o clamor popular para eles não tem o menor valor. Infelizmente, estamos num país onde a corrupção corre a céu aberto. O pior é que não aparece nenhum espadachim para se colocar ao lado do povo e expulsar esses vendilhões da alma e do coração dos brasileiros. Como Rui Barbosa continua atualíssimo! A honra dos políticos está na lama que de Brasília escorre para todo o território nacional. Quando vamos aprender a votar?

Hericléia de Medeiros

São José do Rio Preto

Que sapo enorme teremos de engolir com o aumento do número de vereadores. Essa classe política, totalmente desprovida de importância para o País, só serve para consumir dinheiro público, e com aval da Justiça. Um verme tem mais relevância para o mundo, pois tem o seu papel no equilíbrio ecológico...

Fernando Corrêa do Carmo

São Paulo

POLÍTICA ESDRÚXULA

Simplesmente vergonhosa, para dizer o mínimo, a atual política externa brasileira. Depois de vários fiascos, visitas à Líbia e a outros países que não nos trazem nada de positivo, a não ser lembranças nem um pouco agradáveis, acolhemos um terrorista italiano e, agora, damos abrigo a um presidente deposto - e, o que é pior, dentro de seu próprio país. Nunca antes na História deste país se viu tamanha afronta a algum regime. Falta muito para 2010?!

Renato Camargo

São Paulo

BALUARTE DA DEMOCRACIA

O sr. Celso Amorim demonstrou, na crise em Honduras, ser um baluarte da democracia e ferrenho inimigo daqueles que aplicam golpes em governos democráticos. Aproveito a oportunidade para lhe dirigir uma pergunta: com quantos votos Fidel Castro foi eleito para assumir o poder em Cuba e qual a data marcada para as próximas eleições naquele país?

José Carlos Carapeto

Matão

QUEM PAGA A CONTA?

Então, o aprendiz de caudilho, sem ninguém saber ou ser convidado, instala-se na Embaixada do Brasil em Honduras, com família e dezenas de capangas, e de lá, comendo e bebendo, dando entrevistas e estimulando badernas, deixará a "pindura" para nós pagarmos? Pelas notícias, entendo que o amigo delle é vítima de um contragolpe, e não de golpe militar.

Rogério Amir Rizzo

São Paulo

GOLPE DE ESTADO

O Fórum de ontem só publicou cartas de pessoas da direita que justificam o golpe de Estado em Honduras e duvidam que o presidente Zelaya seja um presidente legítimo. Não são só os "trogloditas" da esquerda que estão exigindo a volta do presidente Zelaya, mas o conjunto da comunidade internacional, que não reconhece e não reconhecerá nunca o regime de facto liderado por Micheletti. A decisão do governo Lula é complexa, porém tem sido apoiada quase unanimemente pelos diversos países e considerada pela imprensa internacional como uma demonstração da liderança do Brasil em política exterior.

Fernando de La Cuadra

Rio e Janeiro

''Zelaya é presente de grego que nos foi dado por Hugo Chavez''

Edvaldo Angelo Milano

Limeira

Quem é golpista? Micheletti, que foi referendado pelo Congresso Nacional de Honduras e já marcou novas eleições, ou Zelaya, que foi afastado pela Suprema Corte daquele país por corrupção e também pelo Congresso por tentativa de alteração da Constituição, visando claramente à permanência no poder?

João P. de Souza Amaral Filho

Jaú

Ao contrário do que o Estado alegou (A volta de Zelaya, 23/9, A3), a Carta Democrática Interamericana não foi violada, pois não se caracterizou em Honduras nenhuma alteração ou ruptura inconstitucional da ordem democrática - simplesmente foi seguida a Constituição antigolpes do país, vigente há mais de 27 anos. Civis estão no controle das Forças Armadas, as instituições democráticas funcionam de forma independente, existe respeito pela separação de Poderes, há liberdade de reunião, liberdade de imprensa, respeito aos direitos humanos, em novembro haverá eleições livres e em janeiro o novo presidente tomará posse: nada disso caracteriza um golpe. Honduras merece apoio, pois se trata de uma das poucas democracias testadas na América Latina.

Carlos Eduardo Lessa Brandão

São Paulo

ENCRUZILHADA EM HONDURAS

Nas doenças que contaminam a democracia os remédios são sempre amargos, mas necessários.

Paulo R. Kherlakian

São Paulo

VAN OU ÔNIBUS?

Na edição de ontem do Estado, um texto explica que Zelaya chegou à Embaixada do Brasil escondido numa van. E que, desde o início, ele é acompanhado por 30 seguidores. Ou eu não entendi o texto ou, em vez de uma van, deve ter sido um ônibus. Porque 32 pessoas numa van acho que nem o Celso Amorim consegue explicar.

Ney S. Monteiro

São Paulo

APRENDEU

Foto de Zelaya que roda o mundo mostra que ele aprendeu alguma coisa: não dorme mais de pijama.

Humberto de Luna Freire Filho

São Paulo